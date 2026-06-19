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Net UYP açığı Nisan ayında 402,3 milyar dolar oldu

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TCMB verilerine göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nisan 2026'da eksi 402,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı varlıklar 406 milyar, yükümlülükler ise 808,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla eksi 402,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Nisan ayı itibarıyla eksi 402,3 milyar ABD doları oldu. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artışla 406,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 4,1 oranında artışla 808,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 14,7 milyar ABD doları artarak 165,5 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında artarak 79,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,8 oranında azalarak 151,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları, yüzde 9,6 oranında azalarak 47,6 milyar ABD doları oldu.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları bir önceki aya göre yüzde 19,3 oranında artarak 51,7 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 6,2 oranında artışla 247,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi, yüzde 8,3 oranında artarak 154,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 oranında artarak 407,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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