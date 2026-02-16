Ramazanın yıldızı hurma için 5 yılda yaklaşık 279 bin ton ithalat

Türkiye, ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti hurma için 2021-2025 döneminde 278 bin 691 ton ithalat gerçekleştirdi.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurma raf ve tezgahlardaki yerini aldı.

Medine, Kudüs, Bağdat, İran, Acve, Sukkari gibi çok sayıda çeşidi bulunan hurma, yüksek miktarda lif içeriyor, demir, potasyum, protein, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak da biliniyor.

Yılın her ayında bulunabilen bir meyve olan hurma özellikle ramazan ayında daha fazla tüketiliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 49 bin 40,612 ton, 2022'de 44 bin 468,444 ton, 2023'te 54 bin 458,953 ton, 2024'te 63 bin 629,860 ton ve geçen yıl 67 bin 93,388 ton hurma ithal edildi.

Böylece 5 yılda 278 bin 691,257 ton hurma ithalatı gerçekleştirildi.

Söz konusu ithalat için 2021'de 52 milyon 778 bin 104 dolar, 2022'de 51 milyon 643 bin 669 dolar, 2023'te 73 milyon 397 bin 214 dolar ve 2024'te 103 milyon 5 bin 506 dolar, geçen yıl ise 133 milyon 667 bin 653 dolar ödendi.

Buna göre, son 5 yılda hurma için ödenen toplam tutar 414 milyon 492 bin 146 doları buldu.

Hurma ihracatında rekor 2025'te gerçekleşti

Öte yandan, Türkiye 2021-2025 döneminde 125 milyon 102 bin 662 dolar karşılığı 48 bin 847 ton hurma ihraç etti.

Bu dönemde, 2021 yılında 21 milyon 745 bin 671 dolar, 2022'de 19 milyon 619 bin 370 dolar, 2023'te 23 milyon 610 bin 111 dolar ve 2024'te 28 milyon 147 bin 909 dolar tutarında ihracat yapıldı.

Geçen yıl ise 31 milyon 979 bin 601 dolarla en yüksek dış satım yapıldı.

Geçen yıl dış satımda ABD 14 milyon 199 bin dolar, Birleşik Krallık 6 milyon 742 bin dolar, Avustralya 4 milyon 23 bin dolar ile öne çıktı.