Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 841 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 570 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 651 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile güneş santralleri ve yüzde 11,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda elektrik üretimi, 12 Mayıs'ta 150 bin 870 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye, dün 10 bin 412 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 111 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.