5. İstanbul Uluslararası Su Forumu Yarın Başlıyor

Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadele kapsamında, dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan "5. İstanbul Uluslararası Su Forumu" (İUSF) yarın başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, forum, "İnovasyondan Eyleme: Su Dirençliliğini Güçlendirmek" ana temasıyla düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2024'te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığındaki Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararla yeniden hayata geçirilen forum, Türkiye Su Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından planlandı.

İstanbul'un 5'inci kez ev sahipliği yapacağı forum, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yarın Bakan Yumaklı'nın konuşmasıyla açılacak. Dünyanın dört bir yanından 9 bakan ve 8 bakan yardımcısı başta olmak üzere su uzmanları, karar alıcılar, akademisyenler, kamu ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek forumda, bölgesel ve küresel su sorunları tartışılacak.

Uluslararası kuruluşlar katılacak

Türkiye'nin su yönetimi konusundaki en prestijli uluslararası etkinliklerinden biri olarak öne çıkan forumda, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar yer alacak.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı koyabilecek ulusal ve uluslararası bir zeminin oluşturulması için inovatif ve finansal çözümler üretmeye odaklanılacak forumda, su dirençliliği ve su verimliliğine ulaşmak amacıyla deneyimler, iyi uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar paylaşılacak.

Forumdan elde edilecek çıktıların, 2-4 Aralık'ta yapılacak BM Su Konferansı, Mart 2027'de gerçekleştirilecek 11. Dünya Su Forumu ve Ekim 2027'de yine İstanbul'da düzenlenecek IWRA 20. Dünya Su Kongresi'ne katkı vermesi bekleniyor.

