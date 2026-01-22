Araç muayene istasyonlarının işletme hakkı TURKA markasıyla devam edecek

"KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025" raporuna göre 2025'te Türkiye'deki en büyük satın alma işlemini MOI Ortak Girişim Grubu gerçekleştirdi. Grup, 2027-2047 döneminde TURKA markası altında yapacağı araç muayene işlemlerini 1,72 milyar dolara devraldı.

21 Mayıs 2025'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda sonuçlandırılan araç muayene ihalesini MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Sonuçlanan bu ihale, 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı devri ile KPMG Türkiye'nin "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025" raporuna göre 2025'te Türkiye'de gerçekleşen en büyük satın alma işlemi oldu. Grup, 2027-2047 döneminde araç muayene işlemlerini TURKA markası ile yürütecek.

Trafikte 33 milyondan fazla araç

2025 yıl sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının 33 milyonun üzerine çıktığını söyleyen TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "2025'te trafiğe eklenen araç sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 7'nin üzerinde arttı. Bu da trafikteki araçların güvenliğinin önemini gösteriyor. Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verimli işlemesi, trafik kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynuyor; çünkü yola çıkan her aracın teknik olarak güvenli olması, binlerce hayatı doğrudan etkiliyor. Yeni nesil araç muayene vizyonumuzla 15 Ağustos 2027'de araç muayene sistemini devraldığımızda Türkiye genelindeki 249 istasyonumuzla oluşmuş araç muayene kültürünü daha da ileriye taşıyacağız" diyerek ihalenin kazanıldığı günden itibaren hızla bayilik sistemini oluşturarak altyapı çalışmalarına başladıklarını vurguladı.

Demo istasyon bu yıl açılacak

Demo istasyonu 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da açmayı planladıklarını söyleyen Serhan Salman, "Tasarlamakta olduğumuz yeni nesil araç muayene teknolojilerinin testlerini yapacağımız ve bir Ar-Ge merkezi olarak konumlandıracağımız demo istasyonumuzu faaliyete geçireceğiz. Bu pilot uygulama ile hazırladığımız araç muayene süreci analiz edilerek sistem geneline yayılacak" dedi.

Her istasyon aynı zamanda sahra hastanesi

TURKA araç muayene istasyonları, herhangi bir doğal afette sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Güneş enerjisi için LEED sertifikası alınmasının da hedeflendiği istasyonlar sıfır atık mantığı ile çalışacak. Sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyonun yanı sıra kadın çalışanlar için kreş de bulunacak. - İSTANBUL