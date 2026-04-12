Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün elektrik üretimi 940 bin 654 megavatsaat, tüketim ise 934 bin 761 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Üretimde hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 151 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 388 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,4 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 720 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 6 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Haberler.com
500

Pakistan'dan ABD ve İran'a 'Ateşkesi sürdürün' çağrısı

Barış masası devrildi, Pakistan devreye girdi! Önemli bir çağrısı var
Yüsra Geyik’ten set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter

Ünlü oyuncudan set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Pakistan'dan ABD ve İran'a 'Ateşkesi sürdürün' çağrısı

Barış masası devrildi, Pakistan devreye girdi! Önemli bir çağrısı var
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

Taraftar kendisine ateş püskürürken verdiği tek cevapla noktayı koydu