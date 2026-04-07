Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 907 bin 771 megavatsaat, tüketimi ise 905 bin 817 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 21.00'de, en düşük ise 04.00'te kaydedildi. Üretimde hidroelektrik santralleri lider konumda.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 956 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 674 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 403 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 446 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
