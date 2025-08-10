Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verileri Açıklandı

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 144 bin 618 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 974 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri en yüksek üretimi sağlarken, elektrik ihracatı 22 bin 294 megavatsaat, ithalat ise 5 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 593 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 285 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 294 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 653 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
