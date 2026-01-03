Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 30 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 142 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 911 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 56 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 30 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 142 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 373 megavatsaat elektrik ihracatı, 592 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.