Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de elektrik üretimi 960 bin 743 megavatsaat olarak kaydedilirken, tüketim 952 bin 728 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri, üretimde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 875 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 757 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 165 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 165 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi


