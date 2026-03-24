Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 690 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 568 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim ise 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 6 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 352 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 30,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,3 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 229 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 8 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

