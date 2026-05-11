Türkiye'de dün günlük bazda 794 bin 763 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 968 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 604 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 497 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile güneş santralleri ve yüzde 12 ile linyit gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 619 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 226 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.