Dün Türkiye'de 1 milyon 21 bin 961 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 15 bin 595 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde yüzde 21,5 payla lider konumda.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 6 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 409 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 768 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
