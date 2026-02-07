Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 21 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 595 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 6 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 409 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 21 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 595 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 768 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.