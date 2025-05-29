Türkiye'nin Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,1 Azaldı

Türkiye'nin Elektrik Üretimi Mart'ta Yüzde 0,1 Azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 26 milyon 210 bin 183 megavatsaat olarak gerçekleşti. Faturalanan elektrik tüketimi ise yüzde 1,4 artarak 22 milyon 419 bin 127 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 26 milyon 210 bin 183 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) marta ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 22,3'ü ithal kömür santralleri, yüzde 20,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 20,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,2'si rüzgar santralleri, yüzde 11,4'ü linyit santralleri ve yüzde 4,1'i jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalışla 26 milyon 210 bin 183 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 1,4 artarak 22 milyon 419 bin 127 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 41,9'u sanayi, yüzde 29'u mesken aboneleri, yüzde 24,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 50 milyon 942 bin 222'ye ulaştı.

Bu dönemde Mart 2024'e göre, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 yükseliş görülürken, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 1,5 artarak 97 bin 750 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,4'ünü rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak ismi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not yapıştırdı

Öfkelenen esnaf aracın üzerine 3 farklı dilde not bıraktı
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Taraftarın sevgilisi Galatasaray'a veda etti
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.