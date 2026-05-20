Doğal gaz ithalatı martta yüzde 4,57 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,57 artarak yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 4 milyar 357 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 914 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 551 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 983 milyon metreküple Azerbaycan ve 823 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 976 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 472 milyon metreküple Cezayir, 180 milyon metreküple Moritanya, 95 milyon metreküple Angola, 94'er milyon metreküple Trinidad ve Tobago ile Nijerya takip etti.

Konutlarda gaz tüketimi 3,4 milyar metreküpü aştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 12,6 azalarak yaklaşık 6 milyar 202 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 194 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 529 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 3 milyar 496 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı mart sonunda 4 milyar 178 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 698 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 479 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.