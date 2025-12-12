Haberler

Ekim ayında dış ticaret haddi 5 puan arttı

Ekim ayında dış ticaret haddi 5 puan arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Ekim 2025'te dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 5 puan artarak 91,2 olduğunu açıkladı. İhracat birim değer endeksi %9,6 artarken, ihracat miktar endeksi %7 azaldı. İthalat birim değer endeksi ise %3,7 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 5 puan artarak, 91,2 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,5 arttı. İhracat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 arttı. İthalat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 puan artarak, 2025 yılı Ekim ayında 91,2 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 415 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title