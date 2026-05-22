TCMB "Türkiye Dış Borç İstatistikleri"ni yayımladı

Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azalarak 518,5 milyar dolara düştü. Kısa vadeli borçlar 166,6 milyar, uzun vadeli borçlar ise 351,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk çeyreğine ilişkin "Türkiye Dış Borç İstatistikleri"ni yayımladı.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 0,5 azalarak 166,6 milyar dolara, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 0,3 azalışla 351,9 milyar dolara geriledi.

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla, kamu sektörü borcu yüzde 3,3 azalarak 192,2 milyar dolar, özel sektör borcu yüzde 1,8 artarak 302,1 milyar dolar oldu.

TCMB'nin dış yükümlülükleri ise yüzde 2,9 azalışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük payın yüzde 46,1 ile kredilere ait olduğu görülüyor. Kredileri yüzde 19,1 ile borç senetleri, yüzde 17,5 ile ticari krediler ve diğer yükümlülükler izliyor.

Para birimi dağılımı bakımından ise dış borcun yüzde 48,7'sini dolar, yüzde 29,5'ini avro, yüzde 11,7'sini Türk lirası ve yüzde 10,2'sini diğer para birimleri oluşturuyor.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görülüyor.

Buna karşılık 13-24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0-12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan ödeme profili öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
