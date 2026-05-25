"Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 40 milyar dolara yükseldi"

Türkiye'nin 1998 yılında başlattığı Afrika'ya Açılım Politikası, 2013 yılı itibarıyla Afrika Ortaklık Politikası'na evrilirken, son 25 yılda kıtayla siyasi, ticari, güvenlik, askeri, kültürel ve kalkınma alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2002 yılında 4,3 milyar dolar seviyesindeyken, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik temsilcilik ağı son yıllarda büyük ölçüde genişledi. 2002 yılında kıtada 12 olan büyükelçilik sayısı, 2024 yılı itibarıyla 44'e yükseldi. Buna karşılık Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2008'de 10 iken 2024 yılında 38'e çıktı. Son olarak Mozambik ve Botsvana'nın Türkiye'de büyükelçilik açma kararı aldı.

Türkiye bugüne kadar Afrika'dan 50 ülkeyle Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 32 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 17 ülkeyle Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 35 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 21 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve 29 ülkeyle Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzaladı. Ayrıca 49 Afrika ülkesiyle İş Konseyi kuruldu.

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2002 yılında 4,3 milyar dolar seviyesindeyken, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları ise 2003 yılında 67 milyon dolar düzeyindeyken 2024 yılında 10 milyar dolara ulaştı. Türk yüklenicilerin 2025 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlendiği belirtildi. Türkiye'nin resmi ihracat finansman kuruluşu olan Türk Eximbank'ın, Afrika Finans Kuruluşu'nun (AFC) daveti üzerine 2023 yılı Aralık ayında AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı olduğu kaydedildi.

2026 yılında düzenlenmesi planlanan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarının ise titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. - ANKARA

