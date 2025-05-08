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Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
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40 yıl önce Trabzon'un Of ilçesinde kurulan Of Çay, 6 yıl aranın ardından yeniden satılıyor. Şirketi 2019 yılında satın alan Jacobs kahvelerinin sahibi ABD merkezli Jde Peet's, Türkiye'deki çay operasyonlarını elden çıkaracağını açıkladı.

Trabzon'un Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay, 6 yıl aradan sonra yeniden satılmaya hazırlanıyor.

2019 yılında, dünyanın önde gelen kahve çay üreticilerinden Jde Peet's tarafından satın alınan Of Çay, grubun Türkiye'deki çay operasyonlarının merkezine dönüşmüştü.

TÜRKİYE'DEKİ ÇAY OPERASYONLARINA SON VERİYOR

Ancak Jde Peet's, aldığı sürpriz karar ile Türkiye'deki çay operasyonlarına son vereceğini duyurdu. Şirketin satış süreci başlatılırken, çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılar ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

GENEL KARLILIK ORANLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Jde Peet's, Of Çay'ın satışına gerekçe olarak, markanın çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz yönde etkilemesini gösterdi. Söz konusu açıklamada ayrıca, ABD pazarında L'Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet's markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

1 TEMMUZ'DA DETAYLAR AÇIKLANACAK

Şirketin bu adımları, operasyonlarını sadeleştirme ve verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jde Peet's, alınan kararlarla ilgili daha fazla detayı 1 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Espressolabı boykot eden zavallılar bu çaya çok üzülecekler.Türk şirketi satın alırsa çayda içmez bunlar.Sebebi Türkler aldı diye

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarızırzop:

boykotlu bir firmaydı sonunda bu da babalarının yanına gitti yaşasın çaykur

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kahveden milleti çok seviyorlar çay'a ne gerek var demişler ..))

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Haber YorumlarıHeyy Heyyy:

yaparsa akp yapar oy vermeye devam

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Büyük ihtimalle israil alacak sonra israil malına boykot gerçekten memleket olarak neye hizmet ettiğimizi biliyormuyuz çünkü makette çarşıda satılanların çogu onların

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Zulüm yapan zulme destek verenin malı boykot edilir

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