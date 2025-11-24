Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.'nin iflasına aynı gün itibarıyla hükmetti. Kararda, konkordato komiser heyetinin görevine son verildiği ve dosya kapsamındaki tüm tedbirlerin kaldırıldığı belirtildi. Mahkeme, iflas tasfiyesinin "adi tasfiye" usulüne göre yürütülmesine karar verdi.

TÜRKİYE'NİN DEV TEDARİKÇİSİ ÜRETİME ARTIK DEVAM EDEMEYECEK

1996 yılında kurulan Naz Örme Kumaş, 45 örme makinesi ve aylık 800 bin kilogramlık üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük örme kumaş üreticileri arasında bulunuyordu. 10 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteren şirket, H&M, Zara, Marks & Spencer, Pimkie, Next ve Miss Etam gibi dünya devlerinin tedarik zincirinde yer alıyordu. Uzun yıllar boyunca Türkiye hazır giyim sektörünün en kritik kumaş sağlayıcılarından biri olarak öne çıkan firma, mahkeme kararıyla resmen iflasa geçti.

FAME TEKSTİL DE KONFEKSİYON ÜRETİMİNİ DURDURUYOR

İflas kararı Naz Örme ile sınırlı kalmadı. 1992'den bu yana faaliyet gösteren Fame Tekstil'in de konkordato süreci sona erdi. Şirket, aylık 300 bin adetlik hazır giyim üretim kapasitesine sahipti ve hem yerli hem de yabancı markalar için uzun yıllardır üretim yapıyordu. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin tasfiye süreci resmen başlatıldı.

İKİ ŞİRKET İÇİN DE YENİ DÖNEM: TASFİYE SÜRECİ

Mahkemenin hükmüyle Naz Örme ve Fame Tekstil için konkordato dönemi kapandı. Her iki şirketin de iflas tasfiyesi yasal çerçevede yürütülmek üzere resmi olarak başlatıldı.