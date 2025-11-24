Haberler

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti
Güncelleme:
Küresel ekonomik kriz Türkiye'de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya bugün 2 dev şirket daha katıldı. 1992 yılından bu yana üretim yapan Naz Örme Kumaş ile sektörde önemli bir konuma sahip Fame Tekstil için iflas kararı verildi.

  • Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.'nin iflasına hükmetti.
  • Naz Örme Kumaş, aylık 800 bin kilogram örme kumaş üretim kapasitesine sahipti ve H&M, Zara gibi markaların tedarikçisiydi.
  • Fame Tekstil, aylık 300 bin adet hazır giyim üretim kapasitesine sahipti ve iflas tasfiyesi başlatıldı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.'nin iflasına aynı gün itibarıyla hükmetti. Kararda, konkordato komiser heyetinin görevine son verildiği ve dosya kapsamındaki tüm tedbirlerin kaldırıldığı belirtildi. Mahkeme, iflas tasfiyesinin "adi tasfiye" usulüne göre yürütülmesine karar verdi.

TÜRKİYE'NİN DEV TEDARİKÇİSİ ÜRETİME ARTIK DEVAM EDEMEYECEK

1996 yılında kurulan Naz Örme Kumaş, 45 örme makinesi ve aylık 800 bin kilogramlık üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük örme kumaş üreticileri arasında bulunuyordu. 10 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteren şirket, H&M, Zara, Marks & Spencer, Pimkie, Next ve Miss Etam gibi dünya devlerinin tedarik zincirinde yer alıyordu. Uzun yıllar boyunca Türkiye hazır giyim sektörünün en kritik kumaş sağlayıcılarından biri olarak öne çıkan firma, mahkeme kararıyla resmen iflasa geçti.

FAME TEKSTİL DE KONFEKSİYON ÜRETİMİNİ DURDURUYOR

İflas kararı Naz Örme ile sınırlı kalmadı. 1992'den bu yana faaliyet gösteren Fame Tekstil'in de konkordato süreci sona erdi. Şirket, aylık 300 bin adetlik hazır giyim üretim kapasitesine sahipti ve hem yerli hem de yabancı markalar için uzun yıllardır üretim yapıyordu. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin tasfiye süreci resmen başlatıldı.

İKİ ŞİRKET İÇİN DE YENİ DÖNEM: TASFİYE SÜRECİ

Mahkemenin hükmüyle Naz Örme ve Fame Tekstil için konkordato dönemi kapandı. Her iki şirketin de iflas tasfiyesi yasal çerçevede yürütülmek üzere resmi olarak başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Küresel ekonomik kriz dediğiniz bizden başka hangi ülkede var, Mısır da tekstil üretimi son bir yılda %1200 arttı mesela, binlerce firma Mısır a yerleşti.... Dövizi tutup yabancı sermayeyi zengin edeceğiz diye tüm firmalarımızı batırıyoruz resmen

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunların firmalara ihtiyacı yok ki halktan aldıkları fahiş miktarda dolaylı vergilerle ekonomiye gerek duymadan kasayı dolduruyorlar yarın o işten çıkan işçilerin sigorta piriminden olacaklar işsizlik patladı ekonomi durdu umurlarında değil siz ekmek yağ un tuz su aldıkça vergi ödemeye devam edeceksiniz

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıAli Mohamed:

Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

MEHMET ŞİMŞEĞİN GÖZÜ AYDIN DİYELİM ARTIK.

