Türkiye, Müslüman Turistlerin İkinci Tercihi Oldu

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Mastercard ve CrescentRating'ın araştırmasına göre, Türkiye Müslüman turistler tarafından tercih edilen destinasyonlar arasında Malezya'dan sonra ikinci sırada yer aldı. 2022'de Müslüman turist sayısı 176 milyon olarak kaydedildi ve bu sayının 2030'da 245 milyona çıkması bekleniyor.

Mastercard ve CrescentRating tarafından hazırlanan "Müslümanların Seyahat Tercihleri" araştırmasında, Türkiye, Müslüman turistlerin tercih ettiği destinasyonlar sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, pazar analizleri ve veriye dayalı içgörüler aracılığıyla oluşturduğu sektör raporlarına bir yenisini daha ekledi.

Mastercard's CrescentRating işbirliğiyle hazırlanan "Müslümanların Seyahat Tercihleri" araştırmasına göre, geçen yıl dünya genelinde seyahat eden Müslüman turist sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 25 artarak, 176 milyona ulaştı. Sayının 2030'a kadar 245 milyona çıkması, toplam seyahat harcamalarının da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Müslüman turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında erişilebilir "helal dostu" hizmetleri ve altyapısıyla tanınan Malezya ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada kültürel miras, olanaklar ve Müslümanların seyahat deneyimini geliştirmeye yönelik özel çabaların bileşimini sunan Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunuyor.

Endonezya kültürel cazibesiyle beşinci sırada konumlanırken, Körfez bölgesindeki diğer önemli destinasyonlar arasında Katar, Umman ve Kuveyt dikkati çekiyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olmayan destinasyonlar arasında ise kapsayıcılık ve kültürel duyarlılığa verdiği önemle tanınan Singapur liderliğini sürdürüyor. Tayland ve Filipinler, Güneydoğu Asya'da yükselen destinasyonlar olarak ortaya çıkarken, İİT dışı destinasyonlar arasında üçüncü sırada Hong Kong yer alıyor.

Müslüman turistlerin seyahat tercihlerini belirleyen kriterler, "Helal yolculuklar için akıllı uygulamalar", "Müslüman kadın turistlere yönelik kolaylıklar", "Din dostu tesisler" "Solo seyahat dalgası" ve "Dijital detoks inzivaları" şeklinde sırlandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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