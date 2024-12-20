Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı destekleyecek yeni adımlar attı.

Makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

TOPLAM HEDEF YÜZDE 60'A İNDİRİLDİ

KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizilen duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

ASGARİ FAİZ ORANI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı."