Türkiye Kazakistan ticari işbirliği Orta Koridor odağında ele alındı

"Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun Geliştirilmesi" konulu toplantıda Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari işbirliklerini artırmaya yönelik konular ele alındı. Toplantıda konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Assel Zhanassova, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun önemine dikkat çekti.

"Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun Geliştirilmesi" konulu yuvarlak masa toplantısı, ulaştırma ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Assel Zhanassova, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Talgat Aldybergenov ile birlikte ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun (Orta Koridor) geliştirilmesi, lojistik kapasitenin artırılması ve bölgesel ticaretin daha etkin hale getirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Assel Zhanassova, Çin ve Avrupa arasındaki taşımacılık hatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zhanassova, Çin'den Avrupa'ya mal taşımacılığının yüzde 10'un Kazakistan üzerinden geçtiğini ve bu oranı yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Küresel ticaret yollarında güvenlik risklerinin oluştuğuna da dikkat çeken Zhanassova, alternatif ticaret yolları olmasının ticaretinin sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

"Hürmüz Boğazı'ndaki riskler Orta Koridor'un yük hacmini artıracaktır"

ABD, İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti etkilediğini belirten Zhanassova, "Hürmüz Boğazı da küresel ticaret yollarından biri. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler Orta Koridor'un yük hacmini artıracaktır. Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru rotasından geçen yük hacminin artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nda hızlı teslimat ve kapasite artışına yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Zhanassova, "2025 yılından itibaren gerekli çalışmalar yapılıyor. Çin, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere hükümetler arası ve demiryolu taşımacılığı yapan şirketler arasında işbirliği yapılmaktadır" dedi.

Geçiş süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik adımları da anlatan Zhanassova, "Malların hızlı geçmesi ve zaman kaybı yaşanmaması için geçişlerde ortak fiyat belirlenmesi noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Ürünlerin hızlı geçişinin sağlanması için yeşil koridor ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Her ülkenin yapacağı ev ödevleri var. Sözleşmeler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti işbirliklerinin gelişimine katkı sağlayacaktır"

Türkiye ile ilişkilere de değinen Zhanassova, "Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ı ziyareti olacaktır. Bu ziyaretten beklentimiz yüksektir. İki ülkenin iş insanları da bir araya gelecektir. Ziyaret iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kazakistan hükümeti olarak gerekli çalışmaları yapmaya hazırız" dedi.

"Kazakistan-Türkiye arasındaki ticari ilişkiler her yıl artarak devam ediyor"

Ekonomik ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan Zhanassova, "Kazakistan - Türkiye arasındaki ticari ilişkiler her yıl artarak devam ediyor. İthalat, ihracat ve yatırımlar açısından ciddi artışlar var. Dünyada yaşanan krizlere rağmen yatırımların arttığını görüyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin güçlenerek devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

