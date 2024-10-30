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Türkiye Jokey Kulübü'nden At Yarışlarında Stratejik Anlaşma

Türkiye Jokey Kulübü'nden At Yarışlarında Stratejik Anlaşma
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Türkiye Jokey Kulübü, yurt dışında at yarışlarını canlı yayınlama anlaşması yaptı. İlk olarak Avustralya'da yayınlanacak olan yarışlar, 2024'te başlayacak ve 2025'te diğer ülkelerde de yer alacak.

TÜRKİYE Jokey Kulübü, at yarışçılığı alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye Jokey Kulübü ve 1/ST Content-Technology (AmTote)/B2E iş ortaklığı arasında yapılan iş birliği sayesinde Türkiye'deki at yarışları, yurt dışında da canlı olarak yayınlanacak.

Bu iş birliği kapsamında ülkemizdeki yarışların canlı olarak yayınlanacağı ilk ülke, at yarışçılığının önde gelen ülkelerinden biri olan Avustralya olacak.

TJK tarafından düzenlenen yarışlar; ABD, İngiltere ve Fransa gibi at yarışlarının merkezi konumunda olan diğer ülkelerde yayın yapan Sky Racing kanalı üzerinden, 2024 yılı kasım ayı içinde Avustralya'daki yarışseverler ile buluşacak. 2025 yılı içinde diğer ülkelerin de yayın ağına katılması beklenmekte.

Ayrıca, yayınlanan yarışlara ilgili ülkelerdeki resmi yarış/bahis organizatörleri aracılığıyla kendi ülkelerinde bahis oynanabilecek.

Bu stratejik hamleyle, Türk at yarışçılığı hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak hem de ekonomimize yeni bir değer katacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Jokey Kulübü Avustralya Ekonomi Türkiye Medya Spor

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