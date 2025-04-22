Türkiye İş Bankası'nın Workup Girişimcilik Programı'nın 13. Dönemi Başlıyor

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu "Workup Girişimcilik Programı"nın 13. dönemi, 30 Nisan'a kadar yeni dönem girişimlerini bekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, programın 13. dönemi, önceki dönemlerden farklı bir yaklaşımla hayata geçirilecek.

Programın yeni döneminde, dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ve sürdürülebilirlikle sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında toplanıyor.

Ödeme sistemleri, blokzinciri, fintek, yapay zeka, tarım teknolojileri, oyun teknolojileri ve sürdürülebilirlik dikeyinde ürün/hizmet geliştiren teknoloji girişimlerine odaklanan Workup'ın yeni dönemi için başvurular, 30 Nisan'a kadar kabul edilecek.

Programın başvuru ve ilk değerlendirmesi, Entrapeer platformundan yapılacak. Entrapeer'ın yapay zeka ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları sayesinde detaylı şekilde incelemenin yapılacağı süreçte programın yenilikçi ve etkili girişimlerle buluşması sağlanırken, girişimcilerin de büyüme yolculuklarında doğru fırsatlarla karşılaşmalarına imkan tanınacak.

Tenity ve Invexen yürütücülüğünde, Yapay Zeka Fabrikası desteğiyle gerçekleştirilecek programa seçilecek girişimler, ön değerlendirmenin ardından Workup takımı, Workup mentörleri, paydaşlar ve yatırımcıların değerlendirmeleriyle belirlenecek.

Girişimciler, İş Bankası Girişimcilik şubelerinin desteğini elde edecek

Programa kabul edilmeleri sonrası girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları konular birebir görüşmelerle tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

Seçilen girişimler 6 ay boyunca, alanlarında uzman kişilerden mentörlük, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere işbirliği, İş Bankası'nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım imkanlarına erişim, tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı, teknik çalıştaylar ve ilham etkinlikleri, İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis imkanı, ücretsiz bulut sunucu kullanım hakkı ve altyapı destek paketleri, yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da çevrim içi etkinliklere katılım, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma gibi olanaklarına sahip olacak.

Ayrıca, girişimciler, İş Bankası Girişimcilik şubelerinin desteğinin yanı sıra yerli ve küresel çok sayıda iş ortağının startuplara yönelik sunduğu çözüm ve hizmetlerini ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkı elde edecek.

Girişimcilerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup,17 bine yakın başvuru alırken, programlardan 150 girişim mezun oldu. Mezun girişimlerin 68'i, farklı yatırımcılardan yaklaşık 38 milyon dolar fon sağladı.