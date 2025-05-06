Türkiye İş Bankası, ilk çeyrekte 12,4 milyar lira kar elde etti

Türkiye İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde 12,4 milyar lira düzeyinde kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi de yıl sonuna kıyasla yüzde 9,7 artışla 1,8 trilyon liraya, gayrinakdi kredi hacmi ise yüzde 12,5 artışla 655,3 milyar liraya ulaştı. Banka, böylece ekonomiye 2,5 trilyon lira kaynak sağladı.

Dağıtım ağı, dijital temas noktaları, ürün yelpazesi ve hizmet sunumuyla, müşteri sayısını 25 milyona ulaştıran banka, mevduat hacmini de yıl sonuna kıyasla yüzde 14,8 artırarak mart sonu itibarıyla 2,4 trilyon liraya yükseltti.

Banka, mart itibarıyla aktif büyüklüğünü yıl sonuna göre yüzde 10,6 artışla 3,7 trilyon liraya yükseltti.

Yurt dışı finansman imkanlarını aktif olarak kullanmaya devam eden banka, yılın ilk çeyreğinde sağladığı toplamda 2 milyar doları aşkın kaynakla ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellikteki alanlarını desteklemeyi sürdürdü.

Banka, nisanda da Fransız Kalkınma Ajansının özel sektör temsilcisi "Proparco" ile 5 yıl nihai vadeli 100 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. İki kurum arasında uzun süredir devam eden işbirliğinin parçası olan anlaşmayla, iklim finansmanı projelerine verilen desteğe ve aynı zamanda mikro, küçük ve orta ölçekli müşterilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilmesi hedefleniyor.

Türkiye İş Bankası, teknoloji girişimlerini hızlı ölçeklendirmek adına 2017'de başlattığı "Workup Girişimcilik Programı"na ek olarak 2023'te "Yapay Zeka Fabrikası"nı hayata geçirdi. Yapay zeka, tarım, sürdürülebilirlik, oyun teknolojileri dikeylerine öncelik vererek düzenlenen programlardan bugüne kadar 203 girişim mezun oldu.

Yılın ilk 3 ayında 12,4 milyar lira düzeyinde kar eden bankanın özkaynak büyüklüğü 326,4 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,0 seviyesinde gerçekleşti.?

"Dijital müşteri sayısı, 16,4 milyona ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ülke ekonomisine desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

KOBİ'lere ve ihracatçılara özel önem atfettiklerini aktaran Aran, "Mart sonu itibarıyla nakdi KOBİ kredilerindeki pazar payımız 2023 yıl sonuna kıyasla 2,2 puan artışla yüzde 21,9'a, gayrinakdi KOBİ kredilerindeki payımız ise 4,1 puan artışla yüzde 22,7'ye yükseldi. İhracat kredilerinde de özel bankalar arasındaki lider konumumuzu sürdürerek pazar payımızı 4,6 puan artışla yüzde 29,6'a çıkardık." ifadelerini kullandı.

İşCep'in son iki yıldır Global Finance tarafından dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması seçildiğine dikkati çeken Aran, bankanın dijital müşteri sayısının bu dönemde 16,4 milyona ulaştığını, vadeli tasarruf mevduatı hacminin yüzde 89,6'sının, ihtiyaç kredisi kullandırımlarının da yüzde 91'inin dijital kanallar üzerinden gerçekleştiğini vurguladı.

Tarım, teknoloji ve finans ekseninde bütüncül bir bakışla sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaya yönelik Tarım İhtisas Şubeleri'ni ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini anlatan Aran, 1954'ten bu yana hizmet veren Adana Kozan Şubesi'ni bu dönemde yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturduklarını belirtti.

Aran, ihtisas şube modelini geçen yıl turizm sektörünü de kapsayacak şekilde genişlettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son olarak ihtisaslaşmaya yeni bir kulvar ekleyerek Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) özel olarak tasarlanan ilk OSB İhtisas Şubesi'ni Ankara'daki İvedik OSB içerisinde hizmete açtık. İş Bankası'nın sanayi sektörüne verdiği desteği ve OSB'lerin finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını gözler önüne seren bu adım, sanayi üretiminin finansal altyapısını güçlendirmeyi ve OSB'lerdeki işletmelerin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sağlam finansal yapımız ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanan kapsayıcı hizmet anlayışımızla, ülke ekonomisine kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz."

2021'de hayata geçirilen "Girişimcilik Şube Modeli"nin başta teknoloji girişimleri olmak üzere girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına yönelik ihtiyaç odaklı ürün ve hizmetler sunduğunu, bu şubeler aracılığıyla 3 bin 700'ün üzerinde müşteriye hizmet verildiğini aktaran Aran, "Girişimcilik ekosistemindeki varlığını; özel sermaye yatırımlarının yanında inovatif çözümler üreten teknoloji girişimlerine sunduğu desteklerle güçlendirmeye devam bankamız, ülkemizin yanı sıra Amerika'da Silikon Vadisi'nde ve Hollanda'daki şirketleriyle de bu varlığı İş Grubu olarak küresel ölçeğe taşıdı. Bu çerçevede yapılan 122 adet yatırımın yaklaşık tutarı 400 milyon dolara ulaştı." değerlendirmesini yaptı.