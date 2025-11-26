Haberler

Türkiye İş Bankası, 800,5 Milyon Dolar Sürdürülebilir Kredi Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir finansman çerçevesinde 800,5 milyon dolar ve 331,1 milyon euro tutarında 371 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı. Kredinin, çevresel ve sosyal alanlarda pozitif etki sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Türkiye İş Bankası, 800,5 milyon dolar ve 331,1 milyon euro tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, 800,5 milyon ABD doları ve 331,1 milyon euro tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi doğrultusunda çevresel ve/veya sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Amerika'daki 23 ülkeden toplam 54 banka katılım gösterdi.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalar açısından toplam maliyet ABD Doları diliminde SOFR + %1,50, Euro diliminde ise Euribor + %1,25 seviyesinde gerçekleşti.

Kredi anlaşmasında, Emirates NBD Capital Limited, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of America Europe DAC ve Standard Chartered Bank koordinatör banka olarak görev alırken; SMBC Bank International plc ve ING Bank N.V. sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak yer aldı.

"Hem bankamıza hem de ülkemiz ekonomisine duyulan güveni teyit ettik"

Sağlanan bu finansmanın bankanın sürdürülebilirlik odaklı stratejilerine ve reel sektöre verdiği desteğe önemli katkılar sunacağını belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik gelişimine sunduğumuz desteğin devamı niteliğinde olan, geçtiğimiz yılın aynı döneminde sağladığımız krediyi 1,2 milyar ABD doları tutarla yenileyerek hem Bankamıza hem de ülkemiz ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu kredi, Bankamızın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları destekler nitelikte. Kaynağın etkin kullanımıyla bir yandan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklerken, diğer yandan net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz İklim Dönüşüm Planı'nın uygulanmasına da katkı sağlayacağız. Finansmanın dönüştürücü gücünü kullanarak, emisyon yoğun sektörlerde belirlediğimiz azaltım hedeflerine ulaşmak ve sektörel geçişi hızlandırmak amacıyla müşterilerimize yönelik yeşil finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla oluşturduğumuz iklim stratejimiz ve sektörler özelinde belirlediğimiz somut yol haritalarıyla, reel sektörün iklim geçiş sürecine öncülük etmeyi ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Esenyurt'ta fazla yük kamyonu devirdi

Kimse bunu beklemiyordu, fazla yüke dayanamadı
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı

Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.