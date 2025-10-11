Türkiye İnovasyon Haftası 2025 Sona Erdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen etkinlikte, yapay zeka çağında üretimden eğitime, hukuktan savunma sanayisine kadar çeşitli konular ele alındı.

Etkinliğin 3'üncü ve son günü ise sabah saatlerinde açılış seremonisi ile başladı. Ardından İnovaLİG Ödül Töreni ve Stratejik Partnerler Plaket Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte eski futbol hakemi Pierluigi Collina, sahnedeki söyleşisinde hayatındaki önemli an ve hatıraları izleyicilerle paylaştı.

Sırasıyla başlayan "İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek", "Yarın İçin Yetkinlik: Yapay Zeka ile Dönüşen Kariyer Haritaları", "Yapay Zeka Çağını Kucaklayan Yeni Bir Eğitim Mimarisini Tasarlamak", "Yatırımcı Gözünden: Milyar Dolarlık AI Girişimi Nasıl Kurulur?" konulu panellerin ardından etkinlik sona erdi.