Türkiye ile Pakistan arasındaki mal ticareti anlaşmasının usul ve esasları belirlendi

Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan mal ticareti anlaşması çerçevesinde, ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan mal ticareti anlaşması çerçevesinde, ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında 12 Ağustos 2022 tarihinde İslamabad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması" 24 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştı.

Bu çerçevede, bahsi geçen anlaşmanın ekindeki "menşeli ürünler" kavramının tanımı ve "İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol"e ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik kapsamında, tamamen taraf ülkede elde edilen ürünler ile söz konusu ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla ilgili taraf ülkede üretilen ürünler, "menşeli ürünler" olarak kabul edilecek.