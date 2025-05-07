Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile Kadınlara Ekonomik Destek

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), 2003'te Diyarbakır'da başlattığı mikrokredi uygulamasıyla 2 milyar liralık kredi desteğini aşarak dar gelirli kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 220 binden fazla kadına ulaşılan program, mikrofinansın dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mikrokredi, teminat ya da kefalet gerektirmeyen, geri ödemeli küçük sermaye destekleriyle, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını hedefliyor.

2003'te yalnızca 6 kadına, toplam 3 bin lira verilerek başlayan yolculuk, bugün 69 ilde 85 şube ile Türkiye'nin en yaygın mikrokredi ağına dönüştü, 2 milyar liralık kredi desteğini aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, "Her yoksula hibe yardım yapmak kaynak israfıdır. Mikrokredi, yoksulluğu kendi emeğiyle aşmak isteyen kadınlara verilen bir fırsattır. Onlara sadece kredi değil, bir başlangıç imkanı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Akgül de "Mikrokredi, insan onuruna yakışır bir kalkınma modelidir. Bugün geldiğimiz nokta umut verici olsa da asıl hedefimiz 2030 yılına kadar 10 milyar liralık krediyle 7 milyon haneye ulaşmak. Bu sadece bir finansal büyüme değil, toplumsal eşitlik ve fırsatlara erişimin güçlendirilmesidir. Bu mücadelede herkesin katkısı kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Social Value UK tarafından yapılan etki analizine göre mikrogirişimcilere verilen her 1 liranın toplumda 4 liralık sosyal fayda yarattığı ve bu oranın, kamu kaynaklarının etkin kullanımında mikrokredinin rolünü açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.