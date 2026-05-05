Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'na başvurular uzatıldı

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'na başvurular, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda 10 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Aydın Doğan Vakfından yapılan açıklamaya göre, medya sektöründe öne çıkan yarışmalar arasında yer alan organizasyon, iletişim fakültesi öğrencilerinin yenilikçi, araştıran ve çağdaş gazeteciler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Öğrenciler, yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı ana dallarında eğitim amacıyla hazırladıkları projelerle yarışmaya katılabilecek.

Başvuru ve katılım koşullarına yarışmanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.