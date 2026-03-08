Türkiye, fındık ihracatından iki ayda 388 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, 2026'nın ilk iki ayında fındık ihracatından 388 milyon doları aşkın gelir elde etti.

???????Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-28 Şubat 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 28 bin 900 ton fındık satıldığı, karşılığında 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 51 bin 667 ton fındık ihracatından 421 milyon 559 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.