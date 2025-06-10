Türkiye Finans, WWF-Türkiye'den "Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması" aldı

Türkiye Finans, WWF-Türkiye'den 'Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması' aldı
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Türkiye Finans, WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında merkez ofisinde yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları sonucunda "Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması" almaya hak kazandı.

Türkiye Finans, WWF- Türkiye'nin Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında merkez ofisinde yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları sonucunda "Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması" almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, dijitalleşme ve çevresel duyarlılığı bütünleştirerek WWF- Türkiye'nin belirlediği kriterleri yerine getirdi. Bu kapsamda, A4 kağıt alımı ve kullanımı yüzde 78,01 oranında azaltılırken, karbon ayak izi de önemli ölçüde düşürüldü. Aynı süreçte geri dönüşüme gönderilen kağıt miktarı ise yüzde 16 artırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, Türkiye Finans'ın dijitalleşmeyi yalnızca verimlilik aracı değil, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak gördüğünü belirtti.

Arslan, program kapsamında evrak süreçlerini dijitale taşıyarak karbon ayak izini ve kaynak tüketimini önemli ölçüde azalttıklarını aktararak, "Bu kapsamda 2024'te bir önceki yıla göre kağıt alımlarımız yüzde 78,01 azaltılmış¸, geri dönüşüme gönderilen kağıt miktarı ise yüzde 16 artırılmıştır. İşe giriş¸ evraklarının dijitale alınması ile birlikte 1 yıl içerisinde 44,726 adet kağıt tasarrufu sağladık. Yapay zekaya aktardığımız bankacılık işlemleriyle çalışma arkadaşlarımızın iş sürelerinde sadece 2024'te toplam 29 bin 547 saat kazanımı sağladık." değerlendirmelerinde bulundu.

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarının operasyonel modellerin yanı sıra finansman modellerine de entegre edildiğini kaydeden Arslan, "Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Nas Storage sisteminde yüzde 14, San Storage sisteminde yüzde 19'luk bir alan kazanımı ile sunuculardaki veri yükünü hafiflettik. LEED sertifikalı genel merkezimizde uygulamaya koyduğumuz çevreci dönüşümle, WWF-Türkiye 'Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması'nı almaya hak kazandık. Sürdürülebilirlik artık sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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