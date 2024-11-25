Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

Türkiye Finans'tan Güvenli Arama Mobil Bildirim Sistemi

Türkiye Finans'tan Güvenli Arama Mobil Bildirim Sistemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Finans, mobil bankacılık uygulaması üzerinden müşterilerine yapılan aramaların güvenliğini teyit eden gerçek zamanlı bildirim sistemi devreye aldı. Yeni sistem, sahte arama kaygılarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye Finans, "Güvenli Arama" mobil bildirim (push notification) sistemini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, telefon aramalarının doğruluğunu teyit eden gerçek zamanlı mobil bildirim sistemi ile güvenli dijital bankacılık deneyimi sunuyor.

Yeni hizmetle "Türkiye Finans Mobil" bankacılık uygulamasını indirip kullanan Türkiye Finans müşterileri, artık banka tarafından yapılan aramaların güvenli olduğuna dair gerçek zamanlı bildirim alacak.

Geliştirilen sistemle müşteri bankadan arandığında, doğru müşteriyle görüşüldüğü teyit edildikten yaklaşık 20 saniye sonra otomatik olarak, tarih, saat bilgisi ve görüşülen müşteri temsilcisinin ismini de içeren bir mobil bildirim gönderiliyor.

Bu bildirim, müşterinin bankayla güvenli bir görüşme yaptığını doğruluyor ve sahte aramalarla ilgili kaygıları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Müşteriler, mobil uygulamaya giriş yapmalarına gerek kalmadan bildirimlerini doğrudan telefonlarının ana ekranından görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, sektörde müşteri deneyimi mükemmellik standartlarını belirlemek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Finans olarak bankacılık sistemlerini müşteri deneyimi odaklı yeni teknolojik fonksiyonlarla sürekli geliştirdiklerini aktaran Arslan, "'Hayat Mobil, Bankan Mobil' mottosuyla müşterilerimizin bankacılık yolculuğunu Türkiye Finans'ın insan odaklı teknoloji yaklaşımıyla daha güvenli, akıcı ve kesintisiz hale getiriyoruz. Telefon aramalarının doğruluğunu teyit eden 'Güvenli Arama Mobil Bildirim' sistemi ile müşterilerimizin kendilerini her görüşmede güvende hissetmelerini sağlamayı hedefledik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
img

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.