Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Müge Öner Genel Müdür Vekili Oldu

Müge Öner, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine vekaleten atandı. Önceki Genel Müdür Murat Akşam'ın ayrılmasının ardından 29 yıllık finans deneyimiyle Öner, bankanın hedeflerine ulaşmak için çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine Yönetim Kurulu Üyesi Müge Öner vekaleten atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankada 2021'den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Murat Akşam, 14 Ekim itibarıyla görevinden ayrıldı. Akşam'ın yerine Genel Müdür Vekilliği görevine getirilen Öner, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürecek.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nda 2017'den bu yana yönetim kurulu seviyesinde çeşitli görevlerde bulunan Öner, finans sektöründeki 29 yılı aşkın tecrübesinin 8 yılında katılım bankacılığı alanında görev yaptı.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1996'da yüksek şeref derecesiyle mezun olan Müge Öner, kariyerine Arthur Andersen'de başladı. 1999'da bankacılık sektörüne adım atan Öner, yurt içi ve yurt dışında çeşitli üst düzey görevler üstlendi. Türkiye Finans'tan önce Alternatif Bank'ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Öner, daha önce de Finansbank, Credit Europe Bank NV ve Ernst&Young gibi kurumlarda çalıştı.

Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2017'den bu yana yürüten Öner, 2017-2019'da Denetim Komitesi Üyeliği, 2019-2025'te Denetim Komitesi Başkanlığı, 2023'ten itibaren ise Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu.

"Stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar sürecek"

Atamaya ilişkin Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Murat Akşam'a görev süresi boyunca Bankamıza yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 2017 yılında Bankamızda görevine başlayan ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Sayın Müge Öner, 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır. Bankamızın stratejik hedeflerine ulaşması amacıyla Yönetim Kurulu'nun tam desteği ile çalışmalarına devam edecek olan Sayın Müge Öner'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Müge Öner, görevine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türkiye Finans'ta üstlendiğim bu önemli görevde, Bankamızın tüm paydaşlarına duyduğu sorumluluk ve güven bilinciyle, üretimi, ticareti ve girişimciliği destekleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir katılım finansman modelimizin gücüyle müşterilerimize değer katmak ve ihtiyaçlarına çözümler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
