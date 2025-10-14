Haberler

Türkiye Finans, Global Business Magazine Awards 2025'te Üç Ödül Kazandı

Türkiye Finans, Global Business Magazine Awards 2025'te Üç Ödül Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Finans, Global Business Magazine Awards 2025'te 'En İyi Mobil Ödeme Çözümü', 'En İyi Kart İnovasyonu' ve 'Finansal Hizmetlerde En İyi Dijital Dönüşüm' kategorilerinde ödül aldı. Banka, inovasyon ve müşteri deneyimi ile dikkat çekti.

Türkiye Finans, Global Business Magazine Awards 2025 ödül programında üç ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, bankacılık anlayışı ve sunduğu müşteri deneyimiyle ödüllendirildi.

Banka, dünya çapında farklı sektörlerde inovasyona öncülük eden ve daha iyi bir geleceğin trendlerini belirleyen projelerin değerlendirildiği Global Business Magazine Awards 2025'te üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Bu kapsamda banka, "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" kategorisinde Türkiye Finans Cep POS çözümü, "En İyi Kart İnovasyonu" kategorisinde On Numara Kart, "Finansal Hizmetlerde En İyi Dijital Dönüşüm" kategorisinde de uçtan uca dijital dönüşüm yol haritası ve hayata geçirdiği dijitalleşme projeleriyle ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, insan odaklı bankacılık anlayışıyla müşterilerin hayatında değer yaratan ürün ve hizmetlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda takdir toplamasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Global Business Magazine Awards 2025'te üç kategoride birden "en iyi" seçilmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ödüle layık görülen Türkiye Finans Cep POS ile üye iş yerlerimize pratik, hızlı ve güvenli tahsilat imkanı sağlarken, dinamik limitli ve POS blokeli tüzel kredi kartı olarak sektörde ilk olma özelliği taşıyan 10 Numara Kart'ımızla işletmelerin nakit akışını kolaylaştırıyoruz. Banka genelindeki dijital dönüşüm yol haritamız, süreçlerimizi yalınlaştırarak verimliliği artırıyor ve yeni hizmetleri daha hızlı hayata geçirmemize olanak tanıyor."

Arslan, ödeme çözümleri ve kart ürünleri alanındaki inovasyonlarını veri odaklı karar alma, geliştirme kültürü ve teknoloji altyapısıyla desteklediklerini vurgulayarak, "Türkiye Finans olarak müşterilerimiz için ürettiğimiz somut değerleri büyütmeye, mobilite ve dijitalleşme odağında ürün ve işlem setimizi genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum

Türkiye en zengin iş insanından olay itiraf! Bakın nerede oturuyormuş
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.