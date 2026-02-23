Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 426 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 949 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 312 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 748 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 796 megavatsaat elektrik ihracatı, 1148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.