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Türkiye'nin 2. Çeyrek Büyüme Verileri Yarın Açıklanıyor

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TÜİK, Nisan-Haziran 2026 dönemi GSYH verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. AA Finans anketine göre ekonomistler, büyümenin yüzde 2,8 olmasını bekliyor. Geçen yıl aynı dönemde büyüme yüzde 4,7, ilk çeyrekte ise yüzde 2,5 olmuştu.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA
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