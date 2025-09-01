Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurt içi hasıla, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Sanayi sektörü yüzde 6,1'lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.