Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyor

Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini ve sanayi sektörünün de güçlü bir büyüme kaydettiğini açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurt içi hasıla, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Sanayi sektörü yüzde 6,1'lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.