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Türkiye dün 916 bin 202 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 895 bin 294 oldu

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre dün 916 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 895 bin 294 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. En yüksek tüketim 42 bin 416 megavatsaatle 20.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 294 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 416 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 337 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 294 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 22 bin 26 megavatsaat elektrik ihracatı, 1227 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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