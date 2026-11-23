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Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 621 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 490 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 572 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 331 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 621 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 233 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA