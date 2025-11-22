Haberler

Türkiye, Doğa Turizmi Potansiyelini TRAVELEXPO Fuarı'nda Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin korunan doğal alanlarını 8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıttı. Doğa turizminin yerel ekonomiyi canlandırdığı ve doğa farkındalığını artırdığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan doğal alanları 8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (TRAVELEXPO Ankara) tanıttı.

DKMP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz biyolojik çeşitlilik, zengin ekosistem, dağlardan kanyonlara, sulak alanlardan ormanlara uzanan doğal mirası ile doğa turizminde dünyanın en cazip ülkeleri arasında hızla yükseldiği ifade edildi.

Genel Müdürlüğün, ülke genelinde korunan alanlarda yürüttüğü çalışmalarla doğa turizmini hem sürdürülebilir hem de herkes için erişilebilir kılmak adına önemli adımlar attığı vurgulanan açıklamada, "Doğa turizmi, yerel ekonomiyi canlandırıyor, istihdama katkı sağlıyor. Kırsal bölgelerde yeni gelir kaynakları oluşturuyor. Gençler ve çocuklar için eğitici ve geliştirici deneyimler sunuyor. Ailelerin doğa ile güçlü bağlar kurmasına destek oluyor. Toplumda doğa farkındalığını artırıyor. Sağlıklı yaşam ve açık hava aktivitelerine ilgi duyan bireyler için önemli fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin korunan alanlarının, her mevsim doğal güzellikleriyle ziyaretçilere kapılarını açtığı belirtilerek, milli parkların, tabiat parklarının, tabiat anıtlarının ve sulak alanlarının, yürüyüş rotalarının, flora fauna gözlem alanlarının, bisiklet parkurlarının, kamp karavan alanlarının hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğinin altı çizildi.

"Korunan alanlarda doğa turizmi konseptine uygun düzenlemeler yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, korunan alanlarda doğa turizmi konseptine uygun düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, bu kapsamda fuara katıldıklarını bildirdi.

Çokçetin, "Korunan alanlarda doğa turizmi konseptiyle yer aldığımız bu fuarda amacımız, Türkiye'nin eşsiz korunan alanlarında gerçekleştirdiğimiz doğa turizmi deneyimini fuara taşımak, korunan alanlarımızın sunduğu doğa turizmi potansiyelini tanıtmak, ziyaretçilerin ilgisini doğaya yönlendirmek, farkındalık oluşturmak ve doğa turizmini deneyimleme isteğini arttırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.