Türkiye, Doğa Turizmi Potansiyelini TRAVELEXPO Fuarı'nda Tanıttı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan doğal alanları 8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (TRAVELEXPO Ankara) tanıttı.

DKMP'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz biyolojik çeşitlilik, zengin ekosistem, dağlardan kanyonlara, sulak alanlardan ormanlara uzanan doğal mirası ile doğa turizminde dünyanın en cazip ülkeleri arasında hızla yükseldiği ifade edildi.

Genel Müdürlüğün, ülke genelinde korunan alanlarda yürüttüğü çalışmalarla doğa turizmini hem sürdürülebilir hem de herkes için erişilebilir kılmak adına önemli adımlar attığı vurgulanan açıklamada, "Doğa turizmi, yerel ekonomiyi canlandırıyor, istihdama katkı sağlıyor. Kırsal bölgelerde yeni gelir kaynakları oluşturuyor. Gençler ve çocuklar için eğitici ve geliştirici deneyimler sunuyor. Ailelerin doğa ile güçlü bağlar kurmasına destek oluyor. Toplumda doğa farkındalığını artırıyor. Sağlıklı yaşam ve açık hava aktivitelerine ilgi duyan bireyler için önemli fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin korunan alanlarının, her mevsim doğal güzellikleriyle ziyaretçilere kapılarını açtığı belirtilerek, milli parkların, tabiat parklarının, tabiat anıtlarının ve sulak alanlarının, yürüyüş rotalarının, flora fauna gözlem alanlarının, bisiklet parkurlarının, kamp karavan alanlarının hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğinin altı çizildi.

"Korunan alanlarda doğa turizmi konseptine uygun düzenlemeler yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, korunan alanlarda doğa turizmi konseptine uygun düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, bu kapsamda fuara katıldıklarını bildirdi.

Çokçetin, "Korunan alanlarda doğa turizmi konseptiyle yer aldığımız bu fuarda amacımız, Türkiye'nin eşsiz korunan alanlarında gerçekleştirdiğimiz doğa turizmi deneyimini fuara taşımak, korunan alanlarımızın sunduğu doğa turizmi potansiyelini tanıtmak, ziyaretçilerin ilgisini doğaya yönlendirmek, farkındalık oluşturmak ve doğa turizmini deneyimleme isteğini arttırmaktır." ifadelerini kullandı.