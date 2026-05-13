Haberler

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Yarışması'nda test sürüşleri tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi uzman gazeteciler, Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışması kapsamında finale kalan 7 aracı detaylı şekilde değerlendirdi. Test sürüşleri, çeşitli kriterler doğrultusunda yapıldı ve kazananlar 23 Haziran'da açıklanacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi uzman otomotiv gazetecileri, Türkiye'de Yılın Otomobili (TYO) yarışması test sürüş etkinliğinde finale kalan 7 modeli detaylı şekilde değerlendirdi.

OGD'den yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen TYO yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F modellerini detaylı şekilde inceledi.

Test sürüşleri kapsamında otomobiller, yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat-performans dengesi gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Ayrıca finalist markaların temsilcileri de araçlarının öne çıkan özelliklerini ve teknolojilerini OGD üyelerine bir kez daha anlatma fırsatı buldu.

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, OGD üyelerinin puanlaması sonucunda belirlenecek kazananlar, 23 Haziran'da Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödül töreninde açıklanacak.

Ana ödülün yanı sıra Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı ve Yılın Premium Otomobili kategorilerinde de ödüller gala gecesinde sahiplerini bulacak. Buna ek olarak Jüri Özel Ödülü de takdim edilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi

Yapacağını yaptı, dakikalarca başında polisi bekledi!

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Fatih Terim'in müzesi yapılıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli istedi, belediye başkanı harekete geçti
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım