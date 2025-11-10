Haberler

Türkiye'de Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadelede Önemli Adımlar

Güncelleme:
Milli Piyango İdaresi, 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunmuş ve söz konusu sitelere erişim engeli getirme çalışmalarına hız vermiştir. Ayrıca, finansal işlemlerin askıya alınmasıyla birlikte yasa dışı bahisle mücadelede önemli mali tutarlar ertelenmiştir.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan verilerden derlediği bilgilere göre, Bakanlık tarafından uluslararası standartlara uyumlu şekilde mali suçlarla mücadele ediliyor.

Yasa dışı bahisle hızlı ve etkili şekilde mücadele edebilmek finansal işlemler askıya alınırken bu kapsamda ertelenen işlem tutarı 2024'te 2,2 milyar lira, bu yılın 7 ayında 3,6 milyar lira oldu.

MPİ de geçen yıl 232 bin 899, bu yılın ocak-ekim döneminde 69 bin 206 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişime engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulundu.

Bu yıl mayıs ayından itibaren sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik-oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine de erişim engeli getirilmeye başlandı. Buna göre, mayıs-ekim döneminde 10 bin 519 sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitesine reklam ve yönlendirme yapan 1473 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.

Ayrıca, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunuldu.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için yeni tedbirler

Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) tüm üye ülkeler nezdinde başlattığı 5'inci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin Türkiye açısından başarıyla tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam ediyor.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalarla, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yükümlü grubu genişletildi. Ulusal Risk Değerlendirmesi Belgesi güncellendi, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi ve Ulusal Risk Değerlendirmesi hazırlandı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da "yükümlü" kabul edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi

