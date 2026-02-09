Turistlerin geçen yıl ülkelerine götürdüğü hediyelik eşyalar rekor değere ulaştı

Türkiye'yi ziyaret eden turistler, geçen yıl 2 milyar 284 milyon 18 bin dolarla rekor değerde hediyelik eşya harcaması gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye turizm gelirlerinde rekor kırmaya devam ediyor.

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı geçen yıl 64 milyona yaklaşırken elde edilen turizm geliri 65,2 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Bu gelirin alt sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, hediyelik eşya harcamalarındaki artış dikkati çekti.

Buna göre, Antalya, Muğla, Nevşehir ve İstanbul gibi gözde destinasyonlara akın eden milyonlarca turistin hediyelik eşya harcaması 2024'te 2 milyar 151 milyon 750 bin dolar iken geçen yıl 2 milyar 284 milyon 18 bin dolara çıktı.

Böylece, 2025'te, verilerin yıllık olarak hesaplanmaya başlandığı 2012'den bu yana en yüksek hediyelik eşya geliri elde edildi.

Bu veriler, Türkiye'nin kentlerini ve kültürünü simgeleyen magnetlerden halı ve kilime, takılardan züccaciye ürünlerine, Türk lokumu ve çerez gibi gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar çok farklı eşyanın, dünyanın dört bir yanına götürüldüğünü gösterdi.

Türkiye'nin son 5 yılda hediyelik eşyalardan elde ettiği turizm geliri de 10 milyar dolara yaklaştı.

Kovid-19 Salgını'nın yaşandığı 2021'de 1,3 milyara kadar gerileyen söz konusu gelir, ilerleyen yıllarda yeniden 2 milyar dolar eşiğini aştı ve 2021-2025 döneminde toplamda 9 milyar 908 milyon 455 bin dolar oldu.

Turistlerin giyecek ve ayakkabı harcaması da 5 yılda 27 milyar doları aştı

Turizm gelirleri harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin geçen yıl giyecek ve ayakkabı için 6,1 milyar doların üzerinde harcama yaptığı görüldü.

Dünya çapında tanınan ulusal markalarının yanında birçok uluslararası markaya ev sahipliği yapan giyecek ve ayakkabı sektörü için yapılan harcama, 2021'de 3,8 milyar dolar seviyesindeyken 2024'te ilk defa 6 milyar doları aşmıştı.

Son 5 yılda giyecek ve ayakkabıdan elde edilen turizm gelirlerinin toplamı da 27 milyar 716 milyon 83 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de turistlerin 2021-2025 dönemlerinde hediyelik eşya ve giyecek-ayakkabı sektörlerindeki harcama verileri (bin dolar) şöyle: