İş gücü istatistikleri

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan azalışla yüzde 47,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ocakta bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalışla yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70 iken kadınlarda yüzde 34,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin ocakta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta aylık bazda 0,9 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.680 32.969 33.711 İş gücü (bin kişi) 34.772 23.073 11.699 İstihdam (bin kişi) 31.953 21.544 10.409 İşsiz (bin kişi) 2.819 1.529 1.290 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.908 9.897 22.011 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,1 70 34,7 İstihdam oranı (yüzde) 47,9 65,3 30,9 İşsizlik oranı (yüzde) 8,1 6,6 11 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 14,3 11,9 19

