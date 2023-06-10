Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 644 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 555 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 970 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim 29 bin 81 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Günlük bazda dün 860 bin 644 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 555 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 31 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 943 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 644 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 555 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 970 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim 29 bin 81 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 860 bin 644 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 555 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 31 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 943 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.