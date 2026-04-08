Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 416 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 955 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 657 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 795 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 867 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.