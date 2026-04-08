Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 939 bin 416 megavatsaat, tüketim ise 934 bin 955 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 21.00'de kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 657 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 795 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 867 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

