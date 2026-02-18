Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 399 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 786 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 329 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 258 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.