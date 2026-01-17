Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de dün 1 milyon 81 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, 1 milyon 70 bin 357 megavatsaat elektrik tüketildi. Doğal gaz santralleri üretimde en yüksek payı aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 112 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 353 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 144 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 132 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Haberler.com
